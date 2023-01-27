В МИД ФРГ считают, что поставки оружия Киеву не делают Берлин стороной конфликта на Украине

Власти Германии уверяют, что страна не является стороной конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Германии уверяет что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта на Украине и не противостоит России. Заявление немецкого внешнеполитического ведомства приводит российское информагентство РИА Новости.

В данном заявлении немецкого МИДа отмечается, что Германия выступает категорически против любых военных конфликтов и не хочет, чтобы на Украине произошла новая эскалация боевых действий.

Тем не менее, в ФРГ утверждают, что имеют полное право всячески поддерживать Украину, поставляя оружие и военную технику на нужды ВСУ. Тем не менее, вступления в прямое военное противостояние Москвы и Киева это вовсе не означает, уверяют в немецком министерстве иностранных дел.

Между тем, ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев публично заявил о том, что фактически "коллективный Запад" (в том числе, и Германия) ведут против России масштабную "прокси-войну", используя в своих интересах конфликта на Украине. В Германии с подобными оценками текущих событий категорически не согласны и считают, что оказание помощи Украине нельзя считать прямым участием в военном противостоянии.