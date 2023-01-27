Военная спецоперация на Украине 27 января 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Российские военные продолжают выполнение боевых задач в зоне СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Писатель Захар Прилепин отправился на спецоперацию на Украине во главе подразделения спецназа. Ранее он подписал контракт с Росгвардией и сформировал свое спецподразделение.

Минобороны России заявило о занятии выгодных рубежей в Угледаре. Российские военные успешно уничтожили за сутки два хранилища топлива и семь складов боевиков Вооруженных сил Украины с артиллерийскими боеприпасами.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Луганске оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.

Воздушная тревога с утра 26 января была объявлена на всей территории Украины. Это случилось уже третий день подряд. Воздушная тревога в незалежной объявляется регулярно - с 10 октября 2022 года. Минобороны России сообщало, что удары ВС РФ наносятся исключительно по энергетической инфраструктуре. Январские удары ощутили в 12 регионах страны. В их числе оказались Одесса, Винница, Житомир, Киев. А также Днепропетровская и Николаевская области.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 января 2023 года.

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