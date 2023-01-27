Япония решила запретить поставки в РФ вакцин, роботов и медицинского оборудования

Япония приняла решение ужесточить санкции против РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония с 3 февраля 2023 года официально запретит экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на МИД страны восходящего солнца.

Кроме того, в рамках нового пакета санкций Токио запрещает ввоз в Россию оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, экспорт радиоактивных материалов, различных химических веществ, в том числе слезоточивого газа и порошка для снятия отпечатков пальцев.

Ранее заместитель главы министра иностранных дел России Андрей Руденко публично заявил о том, что поддержка Японией санкций против РФ, а также резкие антироссийские высказывания японских официальных лиц создают серьезные препятствия для нормальных двусторонних отношений между странами. Руденко отметил, что зачастую агрессивные и недружественные по отношению к РФ действия Японии являются абсолютно нелогичными и необъяснимыми. Также они представляют угрозу для безопасности России - Москва просто не может позволить себе никак на них не реагировать.

Кроме того, как подчеркнул высокопоставленный российских дипломат, антироссийская политика Токио препятствует заключению мирного договора между РФ и Японией (ранее японские власти заявили, что заключение данного договора - основная задача для Токио на ближайшие 1-2 года).