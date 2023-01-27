Захарова указала на противоречивость позиции ФРГ по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала немецкого посла в Москве Гезу Андреаса фон Гайра прояснить позицию ФРГ по поводу участия в украинском конфликте.

В минувший вторник, 24 января, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявила, что европейские страны «ведут войну против России», призвав Европу совместно делать больше для Киева, а не искать виновных среди своих.

«Они сами понимают, что несут? Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же министерство не считает свою страну участницей конфликта», - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, а также указав на «эти противоречащие друг другу высказывания», призвала немецкого посла в Москве прояснить их.