Названа серьезная проблема для танков Abrams на Украине Фото: REUTERS

Американские танки M1 Abrams, которые Вашингтон собирается поставить Киеву, могут стать большой проблемой для Украины из-за требований к топливу. Об этом пишет издание Newsweek.

Как передает издание, несмотря на очевидные плюсы в виде огневой мощи, а также брони и скорости, двигатели Abrams «жадно поглощают» топливо, поэтому для их снабжения нужно будет создавать сложные логистические схемы. Тем временем майор армии США в отставке Джон Спенсер отметил, что на Украине сейчас в принципе проблемы с топливом.

Капитан корпуса морской пехоты США Мэтью Хох указал на необходимость обучения украинских военных управлению Abrams, на что, по его словам, придется потратить много времени. Он также поддержал Спенсера по вопросу ситуацию с обеспечением топливом на Украине.

Напомним, в четверг, 26 января, Вашингтон принял решение о поставке Киеву 31 танка Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщил президент США Джо Байден.