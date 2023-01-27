Российские танкисты уничтожили опорные пункты украинских войск в ходе наступления в Запорожской области Фото: REUTERS

На запорожском направлении российские танкисты уничтожили два опорных пункта Вооруженных войск Украины (ВСУ). Об этом сообщает корреспондент «Известий» Роман Польшаков в пятницу, 27 января.

Как сообщается, в десяти км от танка находится опорный пункт в одном из сел под Ореховым, где на данный момент идут ожесточенные бои, а основной целью является выбор противника. Сообщается, что танкисты ежедневно выстреливают по 15–16 снарядов. Отмечается, что в результате своей работы за сутки один из экипажей ликвидировал два опорных пункта украинских вооруженных групп, а также «пикап».

«Наблюдали четырех боевиков в тепловизионный канал, отработали по ним, они забежали в блиндаж. Нашли блиндаж и поразили его точным огнем», - заявил боец с позывным «Суетолог».

Напомним, накануне, 25 января, председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы (ВС) России сорвали планы широкого наступления украинских войск в Запорожской области.