Международные резервы России выросли на 2,6 млрд долларов за неделю с 13 по 20 января 2023 года Фото: REUTERS

Международные резервы России в период с 13 по 20 января текущего года составили 594,6 млрд долларов, увеличившись за отчетный период на 0,4% или 2,6 млрд долларов. Об этом сказано на сайте Центробанка России.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные активы, которые находятся в распоряжении Центробанка России, а также российского правительства. Данные резервы складываются из активов в монетарном золоте, иностранной валюте, резервной позиции в международном валютном фонде, специальных прав заимствования, а также прочих резервных активов.

Напомним, на международные резервы России по состоянию на 1 января текущего года составили 581 989 млрд, что на 2,59% или на 14,7 млрд долларов больше показателя на начало декабря прошлого года, однако 1 января 2022 года международные резервы страны составляли 630,627 млрд долларов.