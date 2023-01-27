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НовостиВ мире27 января 2023 6:22

Комиссар ООН призвал Европу готовиться к новой волне украинских беженцев

По словам Гранди, любая эскалация боевых действий «означает риск появления новых потоков беженцев»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Комиссар ООН призвал Европу готовиться к новой волне украинских беженцев

Комиссар ООН призвал Европу готовиться к новой волне украинских беженцев

Фото: REUTERS

Верховный комиссар по делам беженцев Организации Объединенных Наций (ООН) Филиппо Гранди призвал страны Европейского союза подготовиться к приему новой волны украинских беженцев.

Как отметил Гранди, слова которого передает Spiegel, любая эскалация боевых действий «означает риск появления новых потоков беженцев». Комиссар ООН указал на то, что желание укрыться в безопасности является естественным желанием людей в ситуации усиления боевых действий.

Напомним, накануне появился новый доклад Управления ООН по наркотикам и преступности, где говорится о том, что ситуация на Украине может привезти к резкому росту торговли людьми из-за возросшего числа беженцев. Как писал сайт KP.RU, в Организации Объединенных Наций предупреждают, что украинский кризис «повышает риски торговли людьми для украинского перемещенного населения».