У Франции слишком мало танков Leclerc для передачи Украине Фото: REUTERS

Париж не уверен в целесообразности передачи Киеву танков Leclerc, так как Франция обладает слишком малым их числом. Об этом говорится в публикации издания Le Monde.

Источник в военных кругах утверждает, что речь идет о передаче 10-20 единиц боевых машин, которые достаточно сложны в обслуживании и требуют материально-технической поддержки. То есть для их использования потребуется обучение украинских военных.

По этой же причине украинские власти намного чаще говорят о передаче немецких танков Leopard, утверждают французские журналисты.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо выразил мнение, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможных поставках танков Leclerc Украине похоже на безумие.

Политик призвал власти Франции выступать за мир, а не за конфликт, навязываемый "американскими ястребами".

Напомним, Флориан Филиппо также призвал прекратить поддерживать Украину за отказ вести переговоры. Киевский режим не стремится к миру, считает политик. В статье он уточнил, что украинское правительство подтвердило свой отказ начинать мирные переговоры с РФ.