Премьер Венгрии предупредил, что страна наложит вето на возможные санкции ЕС против российской ядерной энергетики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Будапешт наложит вето на возможные санкционные ограничения Европейского союза в отношении организаций и предприятий российской ядерной энергетики. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«В Брюсселе разрабатываются планы новых санкций, на повестке дня - ядерная энергетика», - заявил глава венгерского правительства, комментируя в утренней программе радиостанции Kossuth подготовку Еврокомиссией десятого санкционного пакета против Москвы.

Орбан также отметил, что на фоне обсуждения нового пакета антироссийских санкций «ожидает большой битвы, но венгерское правительство наложит вето», если Евросоюз попытается ввести ограничительные меры в отношении российской ядерной энергетики.

Напомним, ранее министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто сказал о том, что десятый пакет антироссийских санкций стал бы «огромной ошибкой», так как ограничения в отношении Москвы ведут Евросоюз «в тупик».