Глава МИД Венгрии заявил, что десятый пакет антироссийских санкций стал бы огромной ошибкой Фото: REUTERS

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что десятый пакет антироссийских станционных ограничений стал бы «огромной ошибкой», поскольку доказано, что санкции против Москвы ведут Европейский союз «в тупик».

«Что касается санкций, то доказано, что они ведут Европу в тупик. С точки зрения экономики, политики и безопасности. Огромной ошибкой было бы предлагать новый санкционный пакет... Надеемся, мы не устремимся дальше в тупик», - написал глава венгерского внешнеполитического ведомства с соцсетях.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала принятие девятого пакета антироссийских санкций, заявив, что целью ограничительных мер Евросоюза является «погрузить» российскую экономику в рецессию на десятилетия, но глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о постоянно нарастающих в Европейском союзе трудностях по вопросу принятия новых ограничительных мер в отношении Москвы.