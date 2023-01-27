7164 новых случая коронавируса выявлено в России за прошедшие сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в России было выявлено 7164 новых случая коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Общее число заразившихся инфекцией за все время пандемии в стране, по данным на 27 января 2023 года, увеличилось до 21 924 261 человека.

Наибольшее число новых заражений зарегистрировали в Москве - там за день прирост составил 2234 пациента. Второе место занимает Санкт-Петербург – там заразился 721 человек, на третьем месте по числу новых заболевших Подмосковье, где заболели еще 280 жителей.

Также зарегистрирован еще 41 летальный исхода среди больных COVID-19, а всего с начала пандемии умерло 394 902 человека.

Выздоровление от коронавируса зафиксировано у 4876 пациентов, всего же число переболевших в России достигло 21 331 320.

Как ранее писал сайт KP.RU, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в России за неделю. По его словам, стоит понимать, что рост респираторных заболеваний в текущий период наблюдается ежегодно.