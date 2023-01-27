В Кремле заявили о последствиях новых антироссийских санкций Японии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые антироссийские санкционные ограничения со стороны Токио будут иметь последствия для двусторонних отношений с Москвой, однако сами эти санкции для России не страшны. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы все больше адаптируемся к жизни в условиях этих санкций, включаются элементы компенсаторики и для экономики, и для социальных аспектов. Поэтому нового ничего страшного эти решения нам не несут», - заявил представитель Кремля в пятницу, 27 января.

Песков отметил, что последствия для отношений между Москвой и Токио, которые, по его словам, «и так пребывают весьма в печальном состоянии, к сожалению, неизбежны от подобных решений». Комментируя принятие ответных шагов, пресс-секретарь российского лидера заявил, что в этом вопросе Россия, прежде всего, руководствуется собственными интересами.

Напомним, ранее стало известно, что с 3 февраля 2023 года Япония официально запретит экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов.