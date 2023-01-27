Песков прокомментировал сообщения о переименовании Волгограда в Сталинград Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград, заявил, что подобная тема не стоит на повестке дня, и таких обсуждений не ведется.

«Нет, никаких обсуждений на этот счет не ведется», - заявил представитель Кремля, в пятницу, 27 января, комментируя соответствующее предложение бывшего премьер-министра РФ Сергея Степашина, которое он сделал накануне.

Напомним, днем ранее, партия «Коммунисты России» предложила переименовать Санкт-Петербург в Санкт-Петербург - город-герой Ленинград, а коммунисты Ростова-на-Дону и Ростовской области опубликовали обращение к президенту России Владимиру Путину, призывая «вернуть городу-герою Волгограду великое имя - Сталинград».

Однако, как писал сайт KP.RU, в Общественной палате РФ заявили, что такие переименования возможны только после проведения в населенном пункте всенародного легитимного референдума.