Советник Пушилина сообщил, что российские войска закрепились в районе дачных поселков на окраине Угледара Фото: REUTERS

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России заняли позиции в районе дачных поселков на окраине Угледара. Такое заявление в пятницу, 27 января, сделал советник временно исполняющего обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Закрепились в районе дачных поселков, где уже практически зачистка завершена, и в коттеджном поселке - это окраина возле АЗС и возле одного из коммунальных предприятий города», - рассказал советник врио главы ДНР в эфире Первого канала.

Кимаковский сообщил, что только недавно вернулся из зоны боевых действий, где по поручению врио главы ДНР Дениса Пушилина на данный момент находятся многие руководители республики. По его словам, сейчас украинские войска стягивают к Угледару силы из-под Артемовска.

Напомним, накануне Пушилин заявил, что взятие города Угледар в ДНР позволит российским войскам в корне изменить положение дел в зоне специальной военной операции, в том числе обеспечить выход на красноармейское и кураховское направлениям.