Предварительно, Верховный суд Нидерландов вынесет решение по скифскому золоту в пользу Украины 15 сентября 2023 года Фото: "КП" Архив

Генеральный прокурор Нидерландов готовится выдать консультативное заключение по делу о "скифском золоте", сообщила пресс-секретарь Верховного суда страны Теа Тьердема. По данным ведомства, генпрокурор склоняется к передаче золота Украине.

"Вынесение решения по делу в предварительном порядке назначено на 15 сентября", - отмечается в документе на сайте Верховного суда Нидерландов.

Напомним, Россия считает, что скифское золото должно вернуться в Крым. Об этом в среду 19 января 2022 году заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия внимательно следит за ситуацией со скифским золотом.

В преддверии публикации консультационного заключения, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков выразил мнение, что Верховного суда Нидерландов по делу о скифском золоте, вероятно, будет иметь политические мотивы, а не примет объективное решение.