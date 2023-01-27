США обсуждают с Евросоюзом и G7 введение потолка цен на российские нефтепродукты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты обсуждают со странами Евросоюза и «Большой семерки» (G7) введение потолка цен на нефтепродукты из России.

Как передает телеканал ABC, об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе своего визита в Южно-Африканскую республику. По ее словам, Вашингтон обсуждает с партнерами конкретный уровень ограничения цен.

Как писал сайт KP.RU, Соединенные Штаты и представители других западных стран, которые принимают участие в политике потолка цен на доставляемую по морю сырую нефть из РФ, решили ввести два потолка цен на российские нефтепродукты.

Соответствующее решение было официально одобрено 20 января 2023 года по итогам онлайн-встречи первого замминистра финансов США Адевале Адейемо с представителями стран коалиции.

Напомним, 5 декабря 2022 года стало переломной датой в истории мирового рынка углеводородов. С этого дня ЕС ввел запрет на покупку российской нефти, поставляемой по морю, а еще заработал так называемый потолок цен.