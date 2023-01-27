Еврокомиссия вынесла на рассмотрение ЕС предложение по потолку цен на российские нефтепродукты Фото: REUTERS

Еврокомиссия (ЕК) вынесла на рассмотрение стран Евросоюза предложение по введению потолка цен на нефтепродукты из России, сообщил представитель ЕК.

По информации РИА Новости, ЕК предложила структуру предельных цен на российские нефтепродукты. «Эта мера тесно согласовывается с партнерами по G7», отметил собеседник агентства.

Кроме того, ЕК предложила членам ЕС рассмотреть дополнительные торговые санкции против Белоруссии, в частности ограничения на экспорт, запреты на услуги, ограничения на импорт. По словам представителя ЕК, предлагаемые санкции должны пресечь возможность обхода санкций в отношении России через Белоруссию.

Напомним, ранее министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен сообщила, что США обсуждают со странами Евросоюза и «Большой семерки» (G7) введение потолка цен на нефтепродукты из России.

Как писал сайт KP.RU, 5 декабря 2022 года стало переломной датой в истории мирового рынка углеводородов. С этого дня ЕС ввел запрет на покупку российской нефти, поставляемой по морю, а еще заработал так называемый потолок цен.