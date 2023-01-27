МИД России призвал Армению и Азербайджан к полной разблокировке Лачинского коридора

Официальный представитель МИД Захарова призвала Ереван и Баку скорейшим образом урегулировать имеющиеся разногласия Фото: из соцсетей

Официальный представитель МИД Мария Захарова призывала Армению и Азербайджан к скорейшей разблокировке Лачинского коридора и урегулированию разногласий. Об этом она заявила в ходе брифинга с журналистами.

"Мы призываем к полной разблокировке Лачинского коридора в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и обращаемся с призывами к Баку и Еревану, чтобы скорейшим образом урегулировать имеющиеся разногласия", - сказала Захарова.

По ее мнению, Россия не ограничивается призывами к деэскалации, а "на земле" ищет реальные пути решения проблемы и "оказывает гуманитарное содействие".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к мировому сообществу с призывом отправить в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссию по сбору фактов о перекрытии Азербайджаном прохода.

Глава правительства республики заверил, что Армения ожидает более предметных шагов от международного сообщества, "в том числе от постоянного члена Совета Безопасности ООН России, чьи миротворческие войска дислоцированы в Нагорном Карабахе" для открытии Лачинского коридора.