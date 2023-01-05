Армения призвала мировое сообщество отправить в Лачинский коридор и Нагорный Карабах миссию по сбору фактов

Армения ожидает более предметных шагов от международного сообщества и члена Совбеза ООН России, заявил премьер Пашинян Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к мировому сообществу с призывом отправить в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссию по сбору фактов о перекрытии Азербайджаном прохода. Об этом он заявил на заседании правительства.

"Продолжающаяся блокада Лачинского коридора делает еще более необходимым отправку международной миссии по сбору фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор, необходимо прилагать постоянные усилия в этом направлении", - заявил он.

Глава правительства республики заверил, что Армения ожидает более предметных шагов от международного сообщества, "в том числе от постоянного члена Совета Безопасности ООН России, чьи миротворческие войска дислоцированы в Нагорном Карабахе" для открытии Лачинского коридора.

27 декабря 2022 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным премьер Армении Пашинян заявил, что Лачинский коридор в течение 20 дней находится без контроля российской миротворческой группы. Он напомнил, что, согласно договоренностям от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор - зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Ранее, 12 декабря, группа азербайджанцев, которые назвались экологами, перекрыла Лачинский коридор, где временно размещен российский миротворческий контингент. Вместе с тем Вашингтон призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

При этом глава МИД Сергей Лавров утверждает, что миротворцы России "постоянно работают" для урегулирования ситуации в Лачинском коридоре.