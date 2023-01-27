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НовостиПолитика27 января 2023 13:33

В Германии потребовали уволить главу МИД Бербок из-за слов о "войне" Европы против России

Партия АдГ потребовала уволить главу МИД Германии Бербок из-за слов о "войне" Европы против России
Роман КИЛЬМЯШКИН
Анналена Бербок

Анналена Бербок

Фото: REUTERS

Глава оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла выступила с требованием уволить министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок за слова о том, что Европа "ведет войну" против России. Ее слова приводит пресс-служба АдГ.

"Своим непрофессиональным поведением федеральный министр иностранных дел ставит под угрозу существование Германии", - подчеркнула Крупалла.

Политик обратилась к канцлеру страны Олафу Шольцу с призывом отправить в отставку Бербок, а также "быстро и недвусмысленно" сообщить Москве о том, что Берлин не воюет против России.

Как ранее писал сайт KP.RU, Анналена Бербок, выступая по поводу поставки танков Киеву на заседании Совета Европы прямо заявила: "мы ведем войну против России, а не друг против друга".

На этом фоне официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Североатлантический альянс полностью втянут в противостояние с Москвой, и оно идет по нарастающей, о чем следует знать населению стран, которые входят в НАТО.