Захарова заявила, что противостояние России с НАТО идет по нарастающей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс полностью втянута в противостояние с Москвой, а само это противостояние идет по нарастающей. Такое заявление в пятницу, 27 января, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Граждане стран НАТО должны знать: их блок полностью втянут в противостояние с нашей страной, и это противостояние идет по нарастающей», - сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, комментируя слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

Напомним, в минувший вторник, 24 января, глава немецкого внешнеполитического ведомства в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сказала о том, что европейские страны «ведут войну против России», призвав все страны Европы делать больше для Киева совместно, а не искать кого-либо виновных среди самих себя.

Как писал сайт KP.RU, после этих слов Захарова призвала посла ФРГ в Москве Гезу Андреаса фон Гайра прояснить позицию Берлина по поводу участия в украинском конфликте.