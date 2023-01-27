Россия призвала МАГАТЭ изучить данные о размещении Украиной вооружений на АЭС Фото: REUTERS

Россия призывает руководство Международного агентства по атомной энергетике внимательно изучить данные Службы внешней разведки (СВР) РФ о размещении Украиной вооружений на атомных электростанциях, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Считали бы необходимым, чтобы руководство секретариата МАГАТЭ внимательно отнеслось к этой информации, не опиралось на скоропалительные сообщения своих инспекторов о том, что никакой подобной деятельности на АЭС они не замечают», – сказала дипломат на брифинге.

Она призвала секретариат МАГАТЭ не спешить с выводами и оценками ситуации и более тщательно посмотреть на то, что происходит на украинских АЭС.

Как писал сайт KP.RU, ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что киевский режим размещает западное вооружение и боеприпасы на территории украинских АЭС. По его словам, это касается дефицитных для Вооруженных сил Украины снарядов к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также ракет к зарубежным системам противовоздушной обороны.