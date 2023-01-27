Сестра Ким Чен Ына: Северная Корея всегда будет "в одном окопе" с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Северная Корея всегда будет "стоять в одном окопе" с российской армией и народом. Ее слова приводит ЦТАК.

Она также добавила, что решение американской стороны передать Киеву танки Abrams являются "гнусным шагом".

- Не сомневаюсь в том, что любые вооружения, которыми гордятся США и Запад, дотла сгорят и превратятся в металлолом перед непреклонным боевым духом и мощью героической армии и народа России, - заявила Ким Ё Чжон.

Ранее сообщалось, что власти КНДР поддержали результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России. В МИД республики заявляли, что "уважают волю жителей, которые желали воссоединиться с Россией, и поддерживаем позицию правительства России".