Зеленский заявил, что если танки Abrams передадут Украине к августу, будет слишком поздно Фото: REUTERS

Если танки M1 Abrams будут поставлены Соединенными Штатами Украине только к августу этого года, то будет слишком поздно, считает украинский президент Украины Владимир Зеленский.

«Слишком поздно», – ответил политик на соответствующий вопрос журналиста Sky News.

Как отметил президент Украины, конкретные сроки поставок европейских танков Киеву еще неизвестны. Он выразил уверенность, что эти машины все-таки прибудут на Украину. Зеленский также подчеркнул, что Киеву нуждается в большом количестве танков, и «пять, восемь, десять единиц не решат вопроса на поле боя».

Как писал сайт KP.RU, правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощию. Об этом во время официального обращения заявил президент Джо Байден. Он отметил, что в пакет военной помощи также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.