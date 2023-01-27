Путин призвал добиться роста зарплат и снижения бедности в России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по росту реальных зарплат населения и снижению бедности в этом году.

«При реализации мер по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года уделить особое внимание решению в 2023 году следующих ключевых задач: рост реальной заработной платы, снижение уровня бедности и неравенства населения по доходам…», – приводится текста поручения на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил добиться в этом году увеличения ожидаемой продолжительности жизни и роста рождаемости.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России поручил добиться роста заработной платы бюджетников в стране такими же темпами, как в среднем по экономике. До этого он призвал вести в России политику роста зарплат, опережающего расходы.