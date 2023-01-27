Еврокомиссар Рейндерс заявил о неудачной попытке ЕС сформировать группу по созданию трибунала по Украине Фото: REUTERS

Министры юстиции Европейского союза (ЕС) ведут обсуждения по созданию так называемого "трибунала по Украине". Однако ситуация развивается таким образом, что большинства для продвижения такого решения через Генассамблею ООН на данный момент нет. Об этом журналистам сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

При этом решение данного вопроса лежит не в компетенции Генассамблеи, а является прерогативой Совета безопасности ООН, где у России есть право вето.

- Мы ищем пути организации процесса по данному вопросу, - сказал Рейндерс.

19 января 2023 года представители Европарламента большинством голосов приняли резолюцию по созданию "специального трибунала" по Украине, а также изъятия активов РФ для выплат Украине. В ходе голосования на пленарной сессии ЕП в Страсбурге инициативу поддержали 472 депутата, против проголосовали 19, воздержались – 33.