МИД России предписал послу Латвии покинуть РФ в течение двух недель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел предписало послу Латвии в Москве Марису Риекстиньшу покинуть РФ в течение двух недель в связи с решением Риги понизить уровень российско-латвийских дипломатических отношений.

«В МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвии в связи с решением руководства Латвии по понижению уровня российско-латвийских дипломатических отношений. Российской стороной выражен решительный протест. Послу Латвии М.Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель», – сказано на сайте ведомства.

Как отметили в МИД России, Москва не принимает объяснение демарша со стороны Риги солидарностью с другими странами Балтии. В ведомстве заявили, что прибалтийские государства солидарны лишь «в тотальной русофобии и желании стать инициаторами враждебных шагов в отношении России». МИД РФ не считает нужным ждать до обозначенной Латвией даты завершения послами своих миссий, подчеркнули там.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Рига намерена понизить уровень дипломатических отношений с Москвой и требовать от РФ действовать соответствующим образом.