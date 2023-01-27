Эрдоган назвал "чудовищным" нападение на посольство Азербайджана в Тегеране Фото: REUTERS

турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал атаку на посольство Азербайджана в Тегеране.

По его словам, это "чудовищное нападение". Политик заявил, что осуждает это и выражает свои соболезнования в связи с трагическим инцидентом.

- Я решительно осуждаю чудовищное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб человек. Я выражаю соболезнования нашим азербайджанским братьям и сестрам и желаю скорейшего выздоровления раненым, - написал Эрдоган в Twitter.

27 января сообщалось, что на посольство Азербайджана в Тегеране утром было совершено вооруженное нападение. В результате случившегося погиб один человек, еще один был ранен.

Как писали местные издания, нападение произошло примерно 8:30. Жертвой нападения стал отвечавший за охрану посольства сотрудник азербайджанских силовых структур, который оказал напавшим сопротивление.