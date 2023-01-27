Семь человек погибли и 10 пострадали в результате теракта в синагоге в Иерусалиме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

27 января в синагоге в Иерусалиме произошла стрельба, в результате которой погибли и пострадали несколько человек. Местная полиция уже назвала произошедшее терактом.

- Теракт в синагоге в Иерусалиме... Несколько пострадавших на месте происшествия. Террорист был нейтрализован, - сказано в сообщении ведомства в Twitter.

Изначально было известно о пяти погибших и пяти раненых после стрельбы. Однако позже Jerusalem Post сообщили, что число жертв теракта в Израиле выросло до семи, а количество пострадавших увеличилось вдвое - до 10. Уточняется, что террорист начал стрелять в людей, когда они выходили из здания синагоги.

Сейчас на месте ЧП работают медики и сотрудники правоохранительных органов, все детали и причины случившегося выясняются.

Ране сообщалось, что в Израиле семь человек пострадали в результате стрельбы по автобусу неподалеку от Стены Плача. Раненные доставлены в больницу, двое из них, по оценкам медиков, получили серьезные повреждения. Что касается подозреваемого, то он скрылся с места преступления.