Глава Минобороны Италии: Третья мировая началась бы с вхождением российских танков в Киев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Третья мировая война "началась бы в тот момент, когда российские танки появились бы в Киеве".

Он также считает, что избежать такой ситуации можно, если "не допустить их прибытия".

- Третья мировая война началась бы в тот момент, когда российские танки появились бы в Киеве и на границах Европы. Не допустить их прибытия - единственный вариант остановить Третью мировую, - цитирует слова министра агентство ANSA.

До этого Крозетто высказывал мнение, что итальянские власти прекратят поставки на Украину, когда начнутся мирные переговоры между Москвой и Киевом. Он отметил, что на данный момент "ни одна из сторон не хочет вести переговоры".

Также ранее руководитель военного ведомства заявлял, что власти страны не будут до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине.