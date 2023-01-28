The Telegraph: Лондон готов передать истребители ВСУ, но лишь при одном условии

Британия выставили Киеву условия по передаче истребителей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания готова передать Киеву военные самолеты, но только в случае, если российская армия уйдет с территории Украины. Об этом сообщили британским журналистам источники в королевских военно-воздушных силах (ВВС).

«Истребители могут понадобиться Украине для патрулирования воздушного пространства. Но переданы они Киеву будут лишь после того, как российские военные покинут территорию страны. На сегодняшний день любые разговоры о возможной передаче Киеву британских истребителей могут и будут вестись только на таких условиях», — сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванных инсайдеров.

Опрошенные газетой военные эксперты отмечают, что при таких обстоятельствах передача Киеву британских истребителей выглядит практически нереальной. И, уж тем более, невозможно прогнозировать возможные сроки передачи Украине современных западных военных самолетов, уточняют собеседники издания.

Ранее французский политик Флориан Филиппо уже предрек, что украинский президент Владимир Зеленский в самое ближайшее время начнет требовать и "клянчить" у Запада боевые истребители. Филиппо считает, что подобные действия (постоянные требования к иностранным государствам о передаче того или иного оружия для нужд ВСУ) говорят о том, что Зеленский является "безумцев", а также "абсолютно неадекватным, попросту больным человеком".