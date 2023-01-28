Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией

Эммануэль Макрон выступил с неожиданным политическим заявлением о России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен продолжить переговоры с Россией, несмотря на текущую политическую ситуацию. Такое публичное заявление политик сделал в ходе выступления, опубликованного на официальной странице Елисейского дворца в сети микроблогов Twitter.

Французский президент считает, что без диалога с РФ невозможен не только процесс мирного урегулирования ситуации на Украине, но и в принципе международный диалог по ключевым темам повестки дня.

По словам Макрона, многие европейские и американские политики критикуют его за "излишнюю мягкость" в отношениях с Россией, однако он считает, что речь идет лишь о поддержании нормальных двусторонних отношений и традиционном межгосударственном диалоге. "Меня могли упрекать в том, что веду диалог с Россией. Я продолжу диалог с Россией", — объяснил французский президент.

Ранее о недопустимости унижения русского народа в ходе своего визита на Украину неожиданно высказался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, многие украинские журналисты и политики сейчас допускают резкие и абсолютно ненужные высказывания, унижающие и российское руководство, и всех жителей России (так он отреагировал на попытку журналистки украинского телеканала "Рада" сравнить россиян с нацистами). Джонсон полагает, что подобных вещей необходимо категорически избегать, несмотря ни на какие политические реалии сегодняшнего дня.