В МИД РФ заявили о готовности России к массированным кибератакам Фото: REUTERS

Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов заявил, что на данный момент Россия остается готовой к массированным кибератакам из-за границы.

«Эффективность осуществляемой с украинской территории вредоносной компьютерной деятельности против России явно не оправдывает ожидания западных кураторов», - сказал замглавы внешнеполитического ведомства в интервью ТАСС, указав также на то, что Россия готова отражать серьезные кибератаки.

Сыромолотов сообщил, что российские власти распорядились предпринять определенные меры защиты, которые совершенствуются постоянно. По его словам, в стране тщательно относятся к вопросу укрепления информационной безопасности.

Кроме того, как сообщил дипломат, ранее удалось выяснить, что Украина присоединилась к подконтрольному НАТО центру киберзащиты в Эстонии.

Напомним, ранее в МИД РФ сообщили о значительном увеличении числа кибератак на Россию в 2022 году, уточнив, что этот рост составил 80%.