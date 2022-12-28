В МИД заявили о значительном росте числа кибератак на Россию в 2022 году

Число кибератак на Россию в 2022 году выросло на 80% Фото: EAST NEWS

Количество кибератак на России в 2022 году существенно выросло на фоне спецоперации. Об этом сообщил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.

По его словам, увеличение составило 80%, причем, если раньше чаще целями хакеров являлись финансовые учреждения, то теперь – госсектор, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры и социально значимые учреждения.

"На фоне проведения специальной военной операции наша страна столкнулась с беспрецедентной внешней агрессией в информационном пространстве", - констатировал дипломат.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров признал, что кибератака на украинский видеохостинг RuTube 9 мая 2022 года была совершена украинскими хакерами. В День Победы RuTube подвергся сильнейшей хакерской атаке. Работа сервиса была возобновлена только 11 мая 2022 года.

Напомним, министр обороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что предстоящей зимой в странах Евросоюза возможно частичное отключение электричества. Как утверждает Таннер, за кибератаками на энергосистему стран ЕС будет стоять Россия, которая использует их как средство ведения гибридной войны. При этом министр не привела никаких доказательств готовящихся атак.