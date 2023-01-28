Байден назвал произошедший в Иерусалиме теракт "нападением на цивилизованный мир" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху назвал произошедший накануне в Иерусалиме теракт «нападением на цивилизованный мир, предложив любую необходимую помощь. Об этом сообщил Белый дом.

«Президент дал понять, что это было нападением на цивилизованный мир. Он предложил оказать всю необходимую поддержку правительству и народу Израиля в предстоящие дни», - заявили в Белом доме, отметив также, что оба лидера в ходе своей беседы условились, что их команды по национальной безопасности будут находиться в контакте.

Напомним, в минувшую пятницу, 27 января в синагоге в Иерусалиме произошла стрельба, жертвами которой стали семь человек, а еще десять человек пострадали. Как писал сайт KP.RU, террорист начал стрелять в людей, когда те выходили из здания синагоги, а позже появилось сообщение, что местные правоохранительные органы оперативно ликвидировали нападавшего.