Экс-инспектор ООН усомнился в появлении на Украине танков Abrams Фото: REUTERS

Отставной офицер американской разведки и бывший инспектор Организации Объединенных Наций (ООН) по наблюдению за ликвидацией иракского оружия Скотт Риттер полагает, что американские танки Abrams скорее всего не доберутся до зоны боевых действий на Украине. Об этом он заявил.

Экс-инспектор ООН в беседе с ведущим YouTube-подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано заявил, что эти американские танки «никогда не появятся на поле боя» Украины, отметив слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что будет слишком поздно, если Abrams прибудут только к августу 2023 года.

Как заявил Риттер танки прибудут на Украину слишком поздно, поскольку к моменту отправки техники боевые действия уже закончится, и Abrams не появятся на поле боя. По его словам, своими обещаниями об отправке Вашингтон ввел в заблуждение Берлин для передачи Киеву немецких танков Leopard 2. «Это сделали Соединенные Штаты: ввели в заблуждение немцев и соврали украинцам», - отметил он.

Ранее The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника писала о том, что Вашингтон не передаст Киеву танки Abrams из-за возможных поломок.