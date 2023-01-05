В США рассказали, почему не будут передавать Украине танки Abrams Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон не будет передавать Киеву танки Abrams из-за возможных поломок. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Как передает представитель офиса президента США Джо Байдена, танки данной модели весят 55 тонн, из-за чего они потребляют очень много топлива.

Другой американский чиновник заявил, что Вашингтон ожидает расширение боевых действий с севера на юг и на востоке Украины, из-за чего представители Белого дома полагают, что военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) понадобится бронетехника для того, чтобы осуществлять продвижение, «находясь под обстрелом» со стороны войск России.

Кроме того, в материале WP отмечается, что украинская армия выводит большое число военных с линии фронта для обучения комбинированным маневрам в Европе.

Напомним, накануне французский президент Эмануэль Макрон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому колесные танки AMX-10RC. Как писал сайт KP.RU, Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна отметила, что среди прочего нужно будет решить вопрос обучения украинских военных обращению с данными танками.