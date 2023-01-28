Власти Армении хотят ввести добровольную срочную службу в армии для женщин

В ближайшее время планируется ввести в Республике Армения совершенно новый институт женской добровольной срочной службы, заявил премьер Пашинян Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в день Армянской армии объявил, что правительством республики планирует создать институт женской добровольческой армии. Об этом он заявил в своем обращении к нации 28 декабря 2023 года.

"В ближайшее время мы планируем ввести в Республике Армения совершенно новый институт женской добровольной временной воинской службы", - сказал Пашинян.

Вместе с тем он выразил признательность женщинам, которые проходят службу по контракту в рядах армянской армии, в частности, в рядах подразделений на боевых заданиях .

Также он объявил ряд реформ, среди которых подразумевается замена трехмесячных сборов на 25-дневные для достижения большей боеспособности в равной степени со срочниками.

"Сегодня мы отмечаем 31-ю годовщину образования нашей армии и в первую очередь чтим память наших шехидов, отдавших жизнь за Родину", - подчеркнул премьер, - хочу поблагодарить всех тех военнослужащих, от рядовых до офицеров и генералов, которые самоотверженно служат Армянской Армии и Армянскому государству".

Укрепление Вооруженных сил Армении один из актуальных вопросов в свете недавних столкновений Еревана с Баку на границе. Напомним, Минобороны Армении 3 октября 2022 года около 21:30 (20:30 мск - прим. "КП") сообщило, что подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военным позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.