Полиция Израиля сообщила о задержании 42 человек после теракта у синагоги в Иерусалиме Фото: REUTERS

Полиция Израиля сообщила о задержании 42 человек после теракта у синагоги в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщила местная газета Times of Israel.

Напомним, в пятницу, 27 января террорист открыл стрельбу, когда люди начали выходить из синагоги в Иерусалиме. Погибли семь человек, а еще десять получили ранения. Как сообщалось, что местные правоохранители оперативно ликвидировали нападавшего.

«Полиция сообщила в субботу, что в связи с нападением были задержаны 42 человека», - передает местное издание.

По словам представителя правоохранительные органов, среди задержанных есть родственники или знакомые открывшего стрельбу террориста, которым, как сообщается, оказался 21-летний житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри.

Правоохранительные органы Израиля заявляют, что огонь открыл арабский житель Восточного Иерусалима - части города, которую аннексировал Израиль, а палестинцы считают ее своей столицей. В заявлении говорится о том, что само нападение произошло после ликвидации израильскими военными десятерых палестинцев во время рейда в палестинском городе Дженине.