Замглавы МИД России Сыромолотов заявил, что НАТО моделирует киберудары по Калининграду и Москве

Британцы систематически нацеливают свои наступательные возможности в информационной сфере на Россию, предположил замглавы МИД РФ Сыромолотов Фото: REUTERS

Великобритания проводит учения по моделированию киберударов по госучреждениям Калининградской области и энергосистеме Москвы под эгидой НАТО. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в интервью ТАСС.

"Британцы систематически нацеливают свои наступательные возможности в информационной сфере на Россию, - считает замглавы МИД. - На регулярной основе проводятся учения, в том числе под эгидой НАТО, по отработке нанесения ударов с использованием ИКТ по российским объектам критической информационной инфраструктуры. В частности, моделируется поражение госучреждений в Калининградской области и энергосистемы Москвы".

По его мнению, Британия ведет работу по развитию русофобии в интернете через искажение фактов о внешней политике России в западном информационном поле. Вместе с тем, Сыромолотов высказал утверждение, что Лондон "поощряет антироссийскую деятельность" хакеров из Украины.

Он вспомнил случай, когда произошла кибератака на почту в Британии, после чего медиа королевства без итогов расследования обвинили Россию в атаке.

"Через несколько дней Лондон и Киев провели консультации по киберпроблематике. Затем "IT-армия Украины" выступила с заявлением о планах атаковать "Почту России". Прискорбно, конечно, наблюдать за подобным спектаклем, призванным по задумке его режиссеров оправдать готовящуюся диверсию", - предположил дипломат.

Таким образом Сыромолотов комментировал публикацию The Times о том, что Национальные кибернетические силы (National Cyber Force, NCF) Великобритании готовятся принять 3 тысячи IT-специалистов и лингвистов, в том числе со знанием русского, для хакерских атак против враждебных стран.

Напомним, NCF набирает программистов, компьютерщиков и лингвистов в расчете, что их можно будет превратить в хакеров и использовать в качестве важного оружия в арсенале Великобритании. В приоритете стоят кандидаты, которые обладают знаниями в языках программирования Python, C++, Java, JavaScript, Rust. Тем не менее Коупинджер-Саймс заявил, что NCF также необходимы в сотрудники, обладающие познаниями в математике и точных науках, а также языках.