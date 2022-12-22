Британские спецслужбы намерены набрать три тысячи IT-специалистов и лингвистов для хакерских атак

NCF также нуждается в сотрудниках, обладающих познаниями в математике и точных науках, пишет The Times Фото: REUTERS

Национальные кибернетические силы (National Cyber Force, NCF) Великобритании ведут набор IT-специалистов для хакерских атак против враждебных государств. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на заместителя командующего спецслужбы генерал-лейтенанта Тома Коупинджера-Саймса.

"Национальные киберсилы были созданы в 2020 году, чтобы дать Великобритании возможность реагировать на кибератаки со стороны враждебных государств. В центре в Самлсбери, Ланкашир, в конечном итоге будет работать 3000 человек", - говорится в материале.

NCF набирает программистов, компьютерщиков и лингвистов в надежде, что их можно будет превратить в хакеров и использовать в качестве важного оружия в арсенале Великобритании. Преимуществом является знание языков программирования, таких как Python, C++, Java, JavaScript, Rust. Но, как сообщил Коупинджер-Саймс, NCF также нуждается в сотрудниках, обладающих познаниями в математике и точных науках.

"Нам нужны люди с образованием в компьютерных науках, но также нам нужны люди с дипломом об образовании по английскому, русскому, арабскому языкам", - сказал генерал-лейтенант.

The Times уточняет, что IT-специалисты от имени британского правительства помогали Украине удаленно с начала конфликта с Россией 24 февраля 2022 года. По данным издания расходы на эту программу составили 6,35 млн фунтов стерлингов (7,7 млн долларов).

"Во время Второй мировой войны мы набирали людей со спиральным мышлением, людей, которые мыслят нелинейно, без стереотипов, - сказал он. - Именно таких людей мы набираем сегодня. Мы получаем людей, которые склоняют голову в одну сторону, смотрят на проблему и говорят, что есть другой способ ее решения". "Если вы в армии, то нет такого, как наступательная и оборонительная армия. У вас есть просто армия", - добавил Коупинджер-Саймс.

Этот подход был вдохновлен Уинстоном Черчиллем, который выступал за "штопорное мышление" как способ выиграть Вторую мировую войну. Черчилль был оправдан, когда криптографы из Блечли-Парка взломали код Enigma, помогая приблизить конец войны.

Тем временем в России активно обсуждается инициатива ограничений в отношении удаленных специалистов и самозанятых. Минцифры России не поддерживает введение законопроекта о запрете удалённой работы в ИТ-компаниях для сотрудников, покинувших пределы РФ.

"При этом Минцифры считает невозможным такую удалённую работу разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем и предлагает включать соответствующие требования в государственные контракты", - сказано в заключении.

Проект закона об ограничении удаленной работы для граждан, уехавших из России, могут внести в Госдуму РФ уже в ближайшее время. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на члена Совфеда РФ, соавтора инициативы Андрея Клишаса.