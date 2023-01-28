Российские инженеры разработали локатор для обнаружения дронов массой от 150 граммов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские инженеры разработали радиолокационную станцию, способную обнаруживать самые малые беспилотники. Об этом объявила пресс-служба Национальной технологической инициативы, уточнив, что данная станция способна засечь даже дроны со взлетной массой от 150 граммов, такие, как DJI, которые на данный момент не попадают в зону видимости систем наблюдения.

«Решение предназначено для круглосуточного и всепогодного обнаружения и измерения координат беспилотных летательных аппаратов на расстоянии до десяти километров», - приводит РИА Новости слова руководителя лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов НИИВК Виталия Долгова.

Уточняется, что станция, после вычисления местоположение дрона, в ту же секунду устанавливает его скорость, а также передает данные потребителю в автоматическом режиме. Долгов отметил, что на разработку ушел примерно год, а на данный момент все готово к производству.

Напомним, накануне стало известно, что российский спутник «Луч-5В» стал частью международной группировки по поиску и спасению при авариях.