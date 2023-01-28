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НовостиОбщество28 января 2023 9:14

Российские инженеры разработали локатор для обнаружения дронов массой от 150 граммов

На разработку ушел примерно год
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские инженеры разработали локатор для обнаружения дронов массой от 150 граммов

Российские инженеры разработали локатор для обнаружения дронов массой от 150 граммов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские инженеры разработали радиолокационную станцию, способную обнаруживать самые малые беспилотники. Об этом объявила пресс-служба Национальной технологической инициативы, уточнив, что данная станция способна засечь даже дроны со взлетной массой от 150 граммов, такие, как DJI, которые на данный момент не попадают в зону видимости систем наблюдения.

«Решение предназначено для круглосуточного и всепогодного обнаружения и измерения координат беспилотных летательных аппаратов на расстоянии до десяти километров», - приводит РИА Новости слова руководителя лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов НИИВК Виталия Долгова.

Уточняется, что станция, после вычисления местоположение дрона, в ту же секунду устанавливает его скорость, а также передает данные потребителю в автоматическом режиме. Долгов отметил, что на разработку ушел примерно год, а на данный момент все готово к производству.

Напомним, накануне стало известно, что российский спутник «Луч-5В» стал частью международной группировки по поиску и спасению при авариях.