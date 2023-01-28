В МИД России заявили, что Москва и Пекин укрепляют диалог по вопросам борьбы с терроризмом

Россия и Китай укрепляют координацию в Совбезе ООН, заявил замглавы МИД РФ Сыромолотов Фото: REUTERS

Россия и Китай укрепляют координацию в Совбезе ООН и нацелены на усиление диалога в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Об этом в интервью ТАСС сказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Поддерживаем плотные контакты с китайскими партнерами в рамках Регионального форума АСЕАН по безопасности, который является одним из главных механизмов по согласованию общих подходов к обеспечению безопасности в Юго-Восточной Азии. Нацелены на дальнейшую интенсификацию диалога с нашими китайскими друзьями в профильных двусторонних форматах", - сообщил он.

По словам Сыромолотова, сотрудничество Москвы с Пекином в области противостояния терроризму приобретает особое значение на фоне "полномасштабной гибридной войны против России".

"Хотел бы отметить совпадение позиций Москвы и Пекина по большинству ключевых вопросов антитеррористической повестки дня, включая признание важности развития "всепогодного" открытого диалога и сотрудничества по контртерроризму на основе строгого соблюдения принципов Устава ООН", - добавил дипломат.

В том числе он отметил солидарность России и КНР в том, чтобы не допустить использования террористов и экстремистов в политических целях.

Также Сыромолотов выразил мнение, что Великобритания проводит учения по моделированию киберударов по госучреждениям Калининградской области и энергосистеме Москвы под эгидой НАТО.

По его мнению, Британия ведет работу по развитию русофобии в интернете через искажение фактов о внешней политике России в западном информационном поле. Вместе с тем, Сыромолотов высказал утверждение, что Лондон "поощряет антироссийскую деятельность" хакеров из Украины.