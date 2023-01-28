Представитель ВВС Украины заявил о желании Киева получить 24 истребителя от Запада Фото: REUTERS

Киев хочет получить от международных союзников 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на официального представителя командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрия Игната.

Отмечается, что Украина намерена получить самолеты F-16, а поставка почти всех видов западных вооружений потребовала долгих предварительных переговоров. При этом, как отмечается, на данный момент Киев не получил от стран-членов НАТО ни истребителей, ни ракет большой дальности.

Представитель ВВС Украины отмечает, что Киев, кроме самолетов F-16, рассматривает и иные варианты. «Приоритетом ВВС является получение американских F-16, хотя Киев рассматривает вариант с французскими Rafale и шведскими Gripen», - отмечают в статье.

Игнат также отмечает, что на сегодняшний день у Киева нет средств на покупку истребителей Rafale.

Напомним, накануне появилось сообщение о планах Италия и Франция закупить 700 зенитных ракет Aster-30 для Украины.