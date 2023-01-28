В Росгвардии сообщили об уничтожении стоянки лодок ВСУ для переправы через Днепр Фото: REUTERS

Артиллеристы Росгвардии уничтожили стоянку лодок, которую противник Вооруженные силы Украины (ВСУ) собирались использовать для переправы на левый берег Днепра. Об этом сказано в пресс-службе ведомства.

«Нанесено поражение по четырем наблюдательным пунктам и стоянке лодок, которую противник намеревался использовать для переправы на левый берег Днепра», - говорится в заявлении Росгвардии, где отмечается, что за эту неделю артиллеристы ведомства выполнили более 700 тактических задач.

Отмечается, что росгвардейцам оказали помощь жители в Херсонской и Запорожской областях, которые показали тайники в лесополосе, а также вдоль дорог. Сообщается об обнаружении семи схронов, где были изъяты тротиловые шашки, пулеметы, а также заряды для снарядов Д-30, и гранаты Ф-1.

Напомним, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что украинские войска пытаются регулярно форсировать Днепр, однако всегда терпят неудачу.