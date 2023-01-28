Советник офиса Зеленского заявил о переговорах по поставкам Украине ракет и авиации для ударов по Крыму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что, договорившись о поставках танков, на данный момент Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности, а также авиации для ударов по Крыму.

«На переговорном столе две очень важные позиции: ракеты повышенной дальности, которые позволят уничтожить тыловую инфраструктуру россиян, прежде всего артиллерийские склады, очень мощное число этих складов находится на территории Крыма, и авиация», - заявил советник президентского офиса в эфире единого украинского телемарафона в субботу, 28 января.

Кроме того, Подоляк сообщил, что Киеву необходимы 350-500 танков, однако Украина надеется на поставки в максимально сжатые сроки до полутора-двух месяцев.

Напомним, накануне официального представителя командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрия Игната заявил о желании Киева получить 24 истребителя от Запада.