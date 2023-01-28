МИД Украины вызовет посла Венгрии после слов Орбана о «ничейной земле» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посла Венгрии в Киеве вызовут в Министерство иностранных дел Украины для «откровенного разговора» после слов, сказанных об их стране венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Такое заявление сделал представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Николенко напомнил, что ранее общаясь с журналистами Орбан сравнил Украину с Афганистаном, назвав страну «ничейной землей».

«Очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины... В МИД Украины будет вызван посол Венгрии для откровенного разговора», - написал украинский дипломат в соцсетях, заявив, что Венгрия держит курс на сознательное разрушение отношений с Украиной, осложняя возможность дальнейшего диалога двух стран.

Представитель МИД Украине также отметил, что украинская сторона оставляет за собой право на принятие «других мер реагирования».

Напомним, ранее в МИД Венгрии призвали «супердержавы» вместо поставок оружия Киеву организовать мирные переговоры.