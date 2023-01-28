Юлия Тимошенко замечена на пляже в Дубае Фото: из соцсетей

Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко была замечена в Дубае, где она провела новогодние праздники. Об этом сообщила «Украинская правда».

Источник издания заявила, что экс-премьер Украины отмечала праздники на вилле пятизвездочного отеля Kempinski, расположенном на насыпном острове Палм-Джумейра.

Отмечается, что она вела осторожный образ жизни, избегая других отдыхающих. Тем не менее политика засняли 5 января 2023 года на закрытом частном пляже, а через пять дней она вернулась на Украину. Уточняется, что ее дочь постоянно проживает в Дубае вместе с семьей.

Напомним, ранее бывший премьер Украины назвала возможное мирное соглашение с Москвой «иллюзией», отметив, что заключение подобного договора неприемлемо для Киева.