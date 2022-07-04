Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко назвала неприемлемым мирное соглашение с Россией

Тимошенко назвала мирное соглашение с Россией "иллюзией". Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко назвала мирное соглашение с Россией «иллюзией» и заявила, что заключение такого соглашения неприемлемо для Украины. Об этом Тимошенко сказала в интервью изданию The Daily Telegraph в воскресенье 3 июля.

«Это неприемлемо для Украины. Мирное соглашение - иллюзия, а единственный выход - победа в бою», - сказала Юлия Тимошенко.

Экс-премьер также призвала НАТО увеличить поставки вооружений Киеву, обвинила Россию в желании затянуть конфликт и заявила, что и Украина, и страны, которые ее поддерживают, участвуют «в третьей мировой войне».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о готовности к мирным переговорам с президентом России Владимиром Путиным, в то же время отметив, что «победа должна быть достигнута на поле боя».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине будет стоить Киеву территориальных уступок, а глава евродипломатии Жозеп Боррель пожелал решения конфликта на Украине «на поле боя».

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